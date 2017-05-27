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Полиция проводит эвакуацию в районе Манчестера в связи с антитеррористической операцией

Международная панорама
27 мая, 13:44 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Полиция также поблагодарила жителей района за понимание сложившейся ситуации и содействие властям

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ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Блюстители порядка эвакуирует жителей манчестерского района Мосс-Сайд в рамках антитеррористической операции после взрыва на "Манчестер-Арене". Об этом сообщила полиция графства Большой Манчестер.

"В рамках проводимых обысков в одном из объектов недвижимости Мосс-Сайда в районе в настоящий момент проводится эвакуация", - сказано в заявлении стражей порядка, размещенном в Twitter. Полиция также поблагодарила жителей района за понимание сложившихся реалий и содействие властям.

Ранее в субботу полицейские арестовали двух новых подозреваемых к причастности к теракту в Манчестере, осуществив рейд в один из домов в городском районе Читем-Хилли. Причем во время этого рейда полицейским пришлось произвести контролируемый взрыв. Согласно информации властей графства, "двое мужчин возрастом 20 и 22 года были задержаны по подозрению в нарушении антитеррористического законодательства после того, как офицеры полиции использовали взрывное устройство для того, чтобы получить доступ в жилое помещение".

После этих задержаний количество арестов по делу о теракте достигло 13, а число лиц, содержащихся под стражей - 11.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения. Согласно последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

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