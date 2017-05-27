Sky: истребители британских ВВС подняты в воздух по тревоге с базы в Шотландии

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ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Два истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании были в субботу срочно подняты в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Об этом сообщил в эфире со ссылкой на собственные источники телеканал Sky News.
Телеканал до сих пор не информировал о причине тревоги. Вместе с тем газета The Daily Mail выступила с утверждением, что вероятной причиной взлета двух указанных самолетов, а также самолета-заправщика Voyager KC 3, поднявшегося с авиабазы Брайз Нортон в английском графстве Оксфйордшир, стал "российский самолет, пролетающий возле британского берега".
Однако издание сообщило, что "официальный представитель Министерства обороны Великобритании отказался подтвердить Mail Online (электронной версии газеты) данные причины" взлета самолетов королевских ВВС.