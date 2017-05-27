В Белом доме дали прекрасную оценку прошедшему саммиту G7

Врач сборной России уверен, что за лето Дзагоев решит все проблемы со здоровьемСпорт 27 мая, 16:52
Сарсания сообщил, что покинет пост главного тренера литовского "Атлантаса"Спорт 27 мая, 16:43
Сарсания: трансферная политика "Зенита" будет обсуждаться после ясности с главным тренеромСпорт 27 мая, 16:29
Сарсания: "Зениту" не хватает сильных российских футболистовСпорт 27 мая, 16:23
Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Хэмилтон - 14-йСпорт 27 мая, 16:20
Врач: Дзюба приехал в сборную России в хорошей форме и отличном эмоциональном состоянииСпорт 27 мая, 16:17
Лидеры G7 готовы усилить антироссийские санкции, если это понадобитсяМеждународная панорама 27 мая, 16:12
Лавров наградил победителей Народной футбольной лигиСпорт 27 мая, 15:40
Лавров: теплый прием гостям ЧМ-2018 обеспечен, а про игру сборной РФ пока говорить сложноСпорт 27 мая, 15:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел ряд крайне содержательных бесед с мировыми лидерами в рамках саммита "семерки", который состоялся в итальянском городе Таормина на острове Сицилия. Об этом сообщил журналистам на специальном брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.
"Встречи прошли удивительно хорошо", - сказал он. По словам Кона, у Трампа с его коллегами шло "честное обсуждение" целого ряда мировых проблем.
Отдельно, сообщил Кон, Трамп обсудил с лидерами G7 вопросы торговли, "указав на практики, которые наносят вред американским рабочим".