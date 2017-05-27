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В Белом доме дали прекрасную оценку прошедшему саммиту G7

Международная панорама
27 мая, 16:33 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 27, мая. /ТАСС

Отмечается, что у Дональда Трампа с его коллегами шло "честное обсуждение" целого ряда мировых проблем

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел ряд крайне содержательных бесед с мировыми лидерами в рамках саммита "семерки", который состоялся в итальянском городе Таормина на острове Сицилия. Об этом сообщил журналистам на специальном брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

"Встречи прошли удивительно хорошо", - сказал он. По словам Кона, у Трампа с его коллегами шло "честное обсуждение" целого ряда мировых проблем.

Отдельно, сообщил Кон, Трамп обсудил с лидерами G7 вопросы торговли, "указав на практики, которые наносят вред американским рабочим".

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Трамп, Дональд
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