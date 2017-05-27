В Мосуле погиб офицер Корпуса "стражей исламской революции" Ирана

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ТЕГЕРАН, 27 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Генерал Шаабан Насири иранского Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) погиб в ходе операции по освобождению иракского города Мосул. Об этом сообщается в распространенном агентством Tasnim заявлении командования КСИР иранской провинции Альборз.
"Генерал Шаабан Насири был одним из наиболее авторитетных офицеров базирующейся в провинции Альборз 10-й бригады КСИР. В пятницу вечером он принял мученическую смерть от рук саудовских наемников и террористов "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка), защищая исламские ценности в западной части Мосула", - говорится в заявлении. Обстоятельства гибели генерала не приводятся.
Погибший офицер, отмечает командование КСИР, имел почти 38-летний опыт воинской службы, был ветераном ирано-иракского вооруженного конфликта (1980-88 гг.), принимал активное участие в антитеррористических операциях. Не так давно он получил ранение, однако вернулся в строй после лечения.
Это первое сообщение о гибели иранского офицера в ходе операции по освобождению иракского Мосула. Ранее неоднократно сообщалось о гибели иранских военных советников в Сирии, в том числе нескольких генералов КСИР.