Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Ситуация в Сирии станет одной из тем встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и главы РФ Владимира Путина 29 мая в Версале. Об этом сообщил в субботу французский лидер на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита "Большой семерки" в итальянской Таормине.
"Я намерен обсудить на встрече в Версале ситуацию в Сирии", - сказал Макрон. Он отметил, что мир в Сирии может быть достигнут только на основе "политического, долговременного и всеобъемлющего решения".
Французский лидер также выразил готовность "сотрудничать с Россией" по сирийскому вопросу.
Он также отметил необходимость усиления борьбы против терроризма. "Нужно бороться с любыми формами финансовой поддержки терроризма", - сказал он.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон примет Путина в Версале 29 мая. В официальном заявлении администрации французского президента уточнялось, что эта встреча будет приурочена к открытию в королевском дворце большой выставки, посвященной первому визиту во Францию Петра I, состоявшемуся в 1717 году. "Эта выставка, подготовленная в сотрудничестве с санкт-петербургским музеем Эрмитаж, ознаменует 300-летие дипломатических отношений между Францией и Россией", - отметили в Елисейском дворце.
Президент Франции признал важность диалога с Россией для решения международных проблем.
"Многие международные проблемы не могут быть урегулированы без России", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что "диалог с Россией необходим".