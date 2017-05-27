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Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале

Международная панорама
27 мая, 17:03 дата обновления: 27 мая, 17:29 UTC+3

Французский лидер выразил готовность сотрудничать с Россией по сирийскому вопросу

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Ситуация в Сирии станет одной из тем встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и главы РФ Владимира Путина 29 мая в Версале. Об этом сообщил в субботу французский лидер на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита "Большой семерки" в итальянской Таормине.

"Я намерен обсудить на встрече в Версале ситуацию в Сирии", - сказал Макрон. Он отметил, что мир в Сирии может быть достигнут только на основе "политического, долговременного и всеобъемлющего решения".

Французский лидер также выразил готовность "сотрудничать с Россией" по сирийскому вопросу.

Он также отметил необходимость усиления борьбы против терроризма. "Нужно бороться с любыми формами финансовой поддержки терроризма", - сказал он.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон примет Путина в Версале 29 мая. В официальном заявлении администрации французского президента уточнялось, что эта встреча будет приурочена к открытию в королевском дворце большой выставки, посвященной первому визиту во Францию Петра I, состоявшемуся в 1717 году. "Эта выставка, подготовленная в сотрудничестве с санкт-петербургским музеем Эрмитаж, ознаменует 300-летие дипломатических отношений между Францией и Россией", - отметили в Елисейском дворце.

Президент Франции признал важность диалога с Россией для решения международных проблем.

"Многие международные проблемы не могут быть урегулированы без России", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что "диалог с Россией необходим".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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Кризис в Сирии
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