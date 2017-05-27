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Тема России не обсуждалась на двусторонних встречах Трампа на саммите G7

Международная панорама
27 мая, 17:10 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 27, мая. /ТАСС

В Белом доме подчеркнули, что на саммите не поднимался и вопрос об американо-российских отношениях

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не поднимал российскую тему в ходе своих двусторонних встреч в рамках саммита "семерки", который состоялся в итальянском городке Таормина на острове Сицилия. Об этом в субботу журналистам на специальном брифинге сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

"Россия ни разу не обсуждалась во время двусторонних встреч", - сказал он, отметив, что в целом тема России звучала на прошедшем саммите, об этом также сказано в итоговой декларации.

Кон при этом подчеркнул, что на саммите не поднимался и вопрос об американо-российских отношениях. "Он (Трамп) общался с мировыми лидерами. Он занимался проблемой рабочих мест (в США), экономического роста", - продолжил Кон, выделив среди других тем саммита "дипломатию, нечестную торговлю, террористов и Китай". "Это не то, на что мы тратили время в рамках этой поездки", - уточнил представитель Белого дома, имея в виду обсуждение контактов с Москвой.

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Трамп, Дональд
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