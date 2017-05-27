Трамп привержен принципу коллективной обороны стран НАТО

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп привержен соблюдению 5-й статьи Североатлантического договора, который подразумевает принцип коллективной обороны стран НАТО. Об этом сообщил в субботу журналистам на специальном брифинге помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Конечно, он поддерживает 5-ю статью. Очевидно, что президент привержен 5-й статье и альянсу. Все, что он делает, направлено на укрепление альянса", - заверил Макмастер. Он заметил, что многие делегации стран - участниц прошедшего саммита НАТО в Брюсселе благодарили представителей США за их позицию.