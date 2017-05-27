ВВС Ирака к западу от Мосула уничтожили 29 боевиков ИГ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере 29 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) ликвидированы в результате операции иракских ВВС к западу от Мосула. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении военно-информационной службы ВС арабской страны.

Правительственная авиация нанесла серию ударов по позициям экстремистов в населенных пунктах Эль-Баадж и Эль-Кейруан. Ликвидировано 29 боевиков, уничтожено шесть транспортных средств террористов.

В районе городов Эль-Баадж и Эль-Кейруан, удерживаемых ИГ, ведут наступление шиитские вооруженные формирования. Поддержку с воздуха бойцам ополчения оказывают ВВС Ирака. Заявленная цель операции - отрезать экстремистов, укрепившихся в западной провинции Анбар в городах Эль-Каим, Рава и Ана, от радикалов в Мосуле и Сирии.

ВС Ирака начали сегодня штурм последних кварталов Мосула, остающихся в руках боевиков. В наступлении участвуют армейский спецназ, силы быстрого реагирования МВД и Федеральная полиция. Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября прошлого года, с тех пор правительственным силам удалось вытеснить боевиков из восточной части города и освободить почти 95% территории Западного Мосула.