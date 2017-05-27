Трамп: страны-члены НАТО уже повысили выплаты в бюджет альянса

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Страны-члены НАТО уже начинают увеличивать финансирование альянса, что сделает мир безопаснее. Об этом сообщил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военными на базе Сигонелла на Сицилии.
"Есть большая разница по сравнению с прошлым годом. Деньги на самом деле начинают течь в НАТО", - сказал американский президент, подчеркнув, что свое финансирование увеличили страны, "которые ранее не делали то, что они делают сейчас".
"Это справедливо по отношению к США. Мы хотим справедливого отношения к нам. Все мы будем в большей безопасности, если все (страны-члены НАТО) будут выполнять свои обязательства платить то, что они должны", - добавил американский лидер.
Во время своей избирательной кампании, а также обосновавшись в Белом доме в январе этого года, Трамп неоднократно заявлял о том, что страны НАТО должны выполнять взятые на себя обязательства по перечислению 2% своего бюджета на оборону. Сейчас выплаты лишь 5 из 28 стран соответствуют этим требованиям.
На Сицилии Трамп принимал участие в саммите Группы семи.