Трамп: страны-члены НАТО уже повысили выплаты в бюджет альянса

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Страны-члены НАТО уже начинают увеличивать финансирование альянса, что сделает мир безопаснее. Об этом сообщил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военными на базе Сигонелла на Сицилии.

"Есть большая разница по сравнению с прошлым годом. Деньги на самом деле начинают течь в НАТО", - сказал американский президент, подчеркнув, что свое финансирование увеличили страны, "которые ранее не делали то, что они делают сейчас".

"Это справедливо по отношению к США. Мы хотим справедливого отношения к нам. Все мы будем в большей безопасности, если все (страны-члены НАТО) будут выполнять свои обязательства платить то, что они должны", - добавил американский лидер.

Во время своей избирательной кампании, а также обосновавшись в Белом доме в январе этого года, Трамп неоднократно заявлял о том, что страны НАТО должны выполнять взятые на себя обязательства по перечислению 2% своего бюджета на оборону. Сейчас выплаты лишь 5 из 28 стран соответствуют этим требованиям.

На Сицилии Трамп принимал участие в саммите Группы семи.