Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: страны-члены НАТО уже повысили выплаты в бюджет альянса

Международная панорама
27 мая, 19:15 UTC+3 ТАОРМИНА корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Президент США отметил, что финансирование увеличили страны, "которые ранее не делали то, что они делают сейчас"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Страны-члены НАТО уже начинают увеличивать финансирование альянса, что сделает мир безопаснее. Об этом сообщил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военными на базе Сигонелла на Сицилии.

"Есть большая разница по сравнению с прошлым годом. Деньги на самом деле начинают течь в НАТО", - сказал американский президент, подчеркнув, что свое финансирование увеличили страны, "которые ранее не делали то, что они делают сейчас".

"Это справедливо по отношению к США. Мы хотим справедливого отношения к нам. Все мы будем в большей безопасности, если все (страны-члены НАТО) будут выполнять свои обязательства платить то, что они должны", - добавил американский лидер.

Во время своей избирательной кампании, а также обосновавшись в Белом доме в январе этого года, Трамп неоднократно заявлял о том, что страны НАТО должны выполнять взятые на себя обязательства по перечислению 2% своего бюджета на оборону. Сейчас выплаты лишь 5 из 28 стран соответствуют этим требованиям.

На Сицилии Трамп принимал участие в саммите Группы семи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
Sky: истребители британских ВВС подняты в воздух по тревоге с базы в Шотландии
3
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
4
Лето в Москве начнется с теплой погоды
5
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
Темы дня
Загрузка...
Реклама