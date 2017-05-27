Пентагон подтвердил гибель американского солдата в Сирии

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ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство обороны США подтвердило, что 26 мая в результате дорожного инцидента в провинции Хасеке на севере Сирии погиб американский военнослужащий.
"22-летний специалист (эквивалентно капралу) Этьен Мерфи, из Логанвиля, штат Джорджия, скончался 26 мая в Хасеке, в Сирии, из-за травм, полученных в результате инцидента, связанного с опрокидыванием автотранспорта. Ведется расследование", - говорится в сообщении Пентагона.
В нем также отмечается, что Мерфи был приписан к 1-му батальону 75 полка рейнджеров (элитная часть сухопутных войск ВС США).
Погибший принимал участие в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее о его смерти сообщал штаб операции, без указания имени и точного места инцидента.
На данный момент в Сирии находятся 500 бойцов американских спецподразделений, 250 рейнджеров и еще 200 морских пехотинцев. Пентагон планирует направить в страну еще до 1 тыс. военнослужащих.