МИД Сирии считает удары ВВС коалиции незаконными нападениями

БЕЙРУТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Налет ВВС международной коалиции, возглавляемой США, на город Эль-Маядин является "новым звеном в цепи незаконных нападений на сирийский суверенитет". Об этом говорится в послании МИД Сирии, направленном в адрес Совета Безопасности ООН. Его текст распространило агентство SANA.

В послании сообщается, что нанесенный в пятницу авиаудар по этому населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор повлек за собой гибель 35 человек, большинство из которых женщины и дети, еще десятки людей получили ранения.

Внешнеполитическое ведомство Сирии обращает внимание международного сообщества на то, что действия ВВС коалиции противоречат резолюциям СБ ООН и "приводят к анархии и разрушениям, которыми пользуются экстремистские силы, в первую очередь террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России организация) и "Джебхат ан-Нусры".

По сведениям газеты Daily Star, налеты ВВС коалиции вызвали массовый отток населения из городов Эль-Маядин и Бу-Кемаль, которые подвергаются бомбардировкам. Богатая нефтью провинция Дейр-эз-Зор на границе с Ираком находится в руках террористов с 2014 года. Туда перемещаются сейчас основные силы ИГ из города Ракка (520 км от Дамаска), который окружен отрядами вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).