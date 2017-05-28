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Глава Пентагона: Трамп открыт для мнений насчет Парижского соглашения по климату

Международная панорама
28 мая, 4:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Джеймс Мэттис подчеркнул, что обсуждения по вопросу участия США в соглашении продолжаются

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Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп принимает во внимание различные мнения насчет участия страны в Парижском соглашении по климату. Об этом рассказал министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в интервью телеканалу CBS, часть которого была опубликована в субботу.

"Конечно, обсуждение нашей политики по данному вопросу продолжается. Я присутствовал на некоторых дискуссиях в Брюсселе (на прошедшем саммите НАТО), в ходе которых поднималась тема климатических изменений, и президент был открыт (для мнений). Ему было интересно, почему другие страны занимают ту позицию, которую занимают", - сказал глава Пентагона.

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"Я достаточно уверен в том, что президент придерживается открытых взглядов по этому вопросу и учитывает все за и против", - резюмировал Мэттис.

Сам Трамп в субботу на своей странице в Twitter после саммита "семерки" сообщил, что примет решение об участии Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату на предстоящей неделе. В итоговой декларации встречи в свою очередь говорится, что лидеры шести стран, входящих в Группу семи, признали отсутствие консенсуса с США по климатическим проблемам.

Сетевой портал Axios в свою очередь в субботу вечером со ссылкой на "три источника, непосредственно знакомые" с ситуацией, сообщил, что Трамп якобы уже решил отказаться от соглашения. Об этом он заявил нескольким людям, в том числе главе Федерального агентства по охране окружающей среды Скотту Прюитту. Официально в Белом доме эту информацию не подтвердили.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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