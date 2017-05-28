СМИ: не менее 28 граждан Малайзии отправились на Филиппины, где вступили в ряды исламистов

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СИНГАПУР, 28 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Группа из 28 граждан Малайзии отправилась на Филиппины, где вступила в ряды террористической группировки "Мауте", боевые действия против которой ведут правительственные силы в городе Марави на юге страны. Об этом сообщила газета Malay Mail со ссылкой на данные филиппинских спецслужб.
"Они прибыли в начале прошлой недели якобы для участия в религиозных мероприятиях. Не исключено, что еще большее число малайзийцев самостоятельно добираются на юг Филиппин, где вступают в ряды экстремистской группировки", - отмечают представители спецслужб.
Как сообщили ранее официальные представители Манилы, среди иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне "Мауте", есть выходцы из Ближнего Востока, а также Индонезии и Сингапура.
Столкновения в южной провинции Минданао продолжаются почти неделю. Несколько дней назад боевики почти полностью захватили город Марави, однако, в течение были выбиты правительственными войсками. Президент страны Родриго Дутерте 23 мая ввел на 60 суток военное положение на большей части провинции Минданао. По поступающим сообщениям, накануне армейские вертолеты впервые использовали управляемые ракеты для обстрела позиции боевиков.