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Суд в США отклонил иск к Клинтон родственников погибших в Ливии в 2012 году американцев

Международная панорама
28 мая, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Истцы считают, что экс-госсекретарь несет личную ответственность за смерть их детей "в результате противоправных действий"

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Суд Вашингтона отклонил иск против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон со стороны родственников американских сотрудников дипмиссии, погибших при атаке на консульство США в ливийском Бенгази в 2012 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Родители погибших в Ливии американцев обвиняют Клинтон в клевете, вводящих в заблуждение заявлениях, халатности, а также в "смерти (своих детей) в результате противоправных действий". Истцы считают, что экс-госсекретарь несет за все это личную ответственность. По их мнению, использование Клинтон личного почтового ящика для служебной переписки могло стать причиной гибели их детей.

В решении суда, в частности, говорится, что родители погибших не смогли подтвердить использование Клинтон частной почты, а также не предоставили достаточно сведений о том, что политик оскорбила или представила их в ложном свете. Суд отметил, что "юридические стандарты требуют, чтобы дело было отклонено".

В сентябре 2012 года исламисты атаковали базу ЦРУ в ливийском Бенгази, имевшую статус дипломатической миссии США. В результате нападения погибли четыре американца, включая посла Кристофера Стивенса.

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