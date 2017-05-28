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Министр обороны США рассказал о новой тактике против ИГ

Международная панорама
28 мая, 18:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Теперь коалиционные силы окружают боевиков, "чтобы они не смогли вернуться к себе домой", в том числе в Европу и Азию, рассказал Джеймс Мэттис

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ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Возглавляемая США коалиция и союзные силы окончательно перешли к новой тактике окружения боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), это не даст им покинуть зону боевых действий. Об этом в эфире интервью телеканалу CBS рассказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы активизируем нашу кампанию против ИГ, это угроза всем цивилизованным странам", - подчеркнул он. По словам Мэттиса, если раньше позиции экстремистов обстреливались "с разных сторон", то теперь коалиционные силы "окружают их, чтобы они не смогли вернуться к себе домой", в том числе в Европу и Азию. "Окружение не позволит им этого сделать", - заметил Мэттис.

Министр уточнил, что такая тактика применяется сейчас в западном Мосуле, кроме того, продолжается операция по окружению Ракки в Сирии. Мэттис при этом признал, что сама по себе битва с ИГ продлится еще долго.

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