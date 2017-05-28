Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Новая акция протеста, участники которой требуют отправить в отставку президента Бразилии Мишела Темера, началась в городе Рио-де-Жанейро. Манифестанты вышли на набережную Копакабана с лозунгами "Прямые (выборы) сейчас же!", "Долой Темера!" и "Возвращайся, Дилма! (Руссефф, экс-президент Бразилии, смещенная с поста в результате процесса импичмента - прим. ТАСС)".

Число протестующих к 12:45 по местному времени (18:45 мск) достигло нескольких сотен человек. На странице мероприятия в Facebook указано, что кульминацией митинга станет концерт известных бразильских музыкантов - ближе к вечеру они присоединятся к манифестантам и выступят в поддержку досрочных выборов главы государства. Среди заявленных исполнителей - певец и композитор Каэтану Велозу, который является обладателем нескольких премий Grammy.

В настоящий момент митинг проходит мирно. В минувшую среду аналогичная акция протеста в Бразилиа завершилась масштабными беспорядками. Здания по меньшей мере трех федеральных ведомств пострадали от огня в результате поджогов со стороны манифестантов, которые требовали отставки Темера. Бразильский лидер издал указ о привлечении армии для обеспечения порядка в столице, однако уже на следующий день объявил о его отмене.

Причиной антиправительственных выступлений, которые проходят в последние дни в крупнейшей южноамериканской стране, стал коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. 17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции страны, даже если президент будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается: имя нового национального лидера должен будет определить парламент.