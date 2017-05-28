Участники Большого Манчестерского пробега почтили память жертв теракта

ЛОНДОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Большой пробег - первое крупное массовое мероприятие с момента взрыва в "Манчестер-Арене" 22 мая - состоялся в городе Манчестер. В Большом Манчестерском пробеге приняли участие десятки тысяч человек, которые почтили память жертв теракта минутой молчания. Одним из самым трогательных моментов, вызвавших овацию у собравшейся публики, стало чтение местным поэтом Тони Уолшем, известным по литературному псевдониму Лонгфелла, стихотворения Do Something, воодушевившего горожан на то, чтобы после трагедии продолжать жить полноценной жизнью.

Пробег состоял из двух частей - полумарафона и забега на классическую для этого мероприятия дистанцию 10 тысяч метров. Победу в последнем, соответственно в мужском и женском состязаниях, одержали американский стайер Датан Ритценхайм и знаменитая эфиопская бегунья, трехкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира Тирунеш Дибаба, для которой нынешняя победа оказалась уже четвертой за время ее участия в Больших Манчестерских пробегах.

Британские власти уделили особое внимание обеспечению безопасности участников пробега, маршрут которого традиционно пролегал по центральным улицам Манчестера. В результате для охраны спортсменов и зрителей от потенциальных угроз в Манчестер были направлены дополнительные силы полиции из северной части Уэльса, а также английских графств Мерсисайд, Западный Йоркшир и Чешир.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника, 22 мая, на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником - 22-летним британцем ливийского происхождения Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения. Согласно последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.