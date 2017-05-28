Эксперт: визит Владимира Путина во Францию имеет особую значимость

ПАРИЖ, 28 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Предстоящий 29 мая визит президента России Владимира Путина во Францию имеет особую значимость. Об этом заявила Элен Каррер д`Анкос - постоянный секретарь Французской академии, политолог, видный историк и специалист по России - в интервью, которое целиком будет опубликовано в понедельник в газете Figaro.

"Нынешний визит Владимира Путина имеет крайне важное значение. Новый президент Франции Эмманюэль Макрон стремится в настоящее время восстановить прервавшиеся отношения между Парижем и Москвой и придать им новый импульс. Не следует забывать, что Владимир Путин вынужден был из-за колебаний Франсуа Олланда в принятии решения о встрече отменить в прошлом году свой визит, в ходе которого он должен был присутствовать на церемонии открытия Российского духовно-культурного центра в Париже", - сказала Каррер д`Анкос.

Прекрасный повод

Она подчеркнула, что "теперь существует прекрасный повод для визита Владимира Путина во Францию - открытие в Версале выставки, посвященной установлению со страной дипломатических отношений царем Петром Первым". "Петр Первый - это прекрасный сильный символ, не следует забывать, что российский царь был очень тепло принят во Франции в 1717 году, в отличие от своего первого визита, совершенного в ходе поездки по странам Европы в период 1696-1697 годов", - отметила специалист по истории России и автор нескольких монографий о ее царях.

Каррер д`Анкос напомнила также, что большое значение для укрепление франко-российских отношений сыграл визит первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева весной 1960 года - "он был радушно принят генералом де Голлем". "Уверена, что Эмманюэль Макрон прекрасно осведомлен об этом визите и намерен следовать этой голлистской традиции", - сказала историк.

Культурные связи

Каррер д`Анкос, урожденная Зурабишвили и один из потомков графского рода Орловых, сама свободно владеющая русским языком, подчеркнула необходимость обеспечить расширение его преподавания во Франции, равно как и французского языка - в России. "Содействие укреплению культурных связей и лингвистических обменов станет таким образом важным направлением деятельности в том случае, если Франция решит укреплять отношения с Россией", - отметила постоянный секретарь Французской академии.

"Уверена, что Франция и Россия завершают период взаимного недоверия и начинают эру диалога, основанного в первую очередь на развитии культурной сферы. Франция и Россия относятся к одной культурно-исторической цивилизации", - подчеркнула Каррер д`Анкос.