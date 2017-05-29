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WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине

Международная панорама
29 мая, 7:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По данным издания, эту инициативу курирует госсекретарь Рекс Тиллерсон, который якобы уже обсуждал этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о перезапуске переговорного процесса с Россией, призванного разрешить ситуацию на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на "американских официальных лиц и сторонних экспертов".

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По ее данным, эту инициативу курирует госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который якобы уже обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Кроме этого, утверждает издание, идет "межведомственный процесс" по выработке новой стратегии, в нем участвует также аппарат вице-президента Майкла Пенса. "Хотя все это еще находится на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в перезапуске того типа мирных переговоров, в которых в прошлом году участвовала администрация (экс-президента Барака) Обамы, но с надеждой на лучшие результаты за счет новых обстоятельств и персоналий", - говорится в тексте.

The Washington Post также сообщает, что Тиллерсон намеревается назначить специального посланника от Госдепартамента для реализации данной инициативы. Как утверждает газета, этот человек, в частности, будет вести переговоры напрямую с помощником президента России Владиславом Сурковым. При Обаме американскую сторону на таких встречах представляла занимавшая тогда пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Газета при этом отмечает, что нынешний скандал, связанный с расследованием так называемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, может "все усложнить". В частности, в Конгрессе США наоборот настаивают на усилении антироссийских санкций.

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