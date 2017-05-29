Министр по европейским делам Франции ждет откровенных переговоров между Макроном и Путиным

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ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Важные и откровенные переговоры предстоят президентам Франции и России Эмманюэлю Макрону и Владимиру Путину. Такое мнение высказала в интервью телеканалу BFMTV министр по европейским делам Франции Марьэль де Сарнез.
"Уверена, что переговоры двух президентов будут откровенными и прямыми. Нужно ли сотрудничать с Россией? Ответ на этот вопрос - "да". Необходимо сотрудничество в борьбе против терроризма, сотрудничество в космической области", - сказала министр.
При этом она признала, что страны придерживаются разных точек зрения по ряду проблем. "Да, у наших стран есть разногласия по ряду вопросов - прежде всего это Сирия и Украина. Но это означает, что следует по данным проблемам вести переговоры. Разумеется, это не позволит немедленно урегулировать все разногласия, но переговоры необходимы", - считает она.
Отвечая на вопрос относительно санкций в отношении России, Марьэль де Сарнез напомнила, что они были введены в связи с событиями в Крыму и на Украине. "Необходимо теперь определить, полностью ли выполняются минские соглашения. У меня такого впечатления на данный момент не сложилось", - сказала министр по европейским делам.
В то же время она подчеркнула, что "санкции - это не самоцель, а лишь способ указать на то, что следует выполнять положения минских соглашений". "Если Владимир Путин хочет, чтобы санкции были отменены, ему следует строго соблюдать положения существующих договоренностей, положения минских соглашений", - сказала де Сарнез.
"Нынешние санкции будут отменены, если произойдет изменение позиции России", - сказала министр. В то же время она напомнила, что "выполнять иинские договоренности обязаны две страны - и Россия, и Украина". "На сегодняшних переговорах будут затронуты все необходимые вопросы, включая Крым", - отметила она.
"Запретных тем у нас нет, это необходимое условие для проведения четких и ясных переговоров", - заявила министр.