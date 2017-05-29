Польша отправила в международный батальон НАТО в Латвии 170 солдат

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ВАРШАВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Первая смена польского военного контингента отправилась в Латвию. 170 польских солдат войдут в состав международного батальона НАТО, формируемого в прибалтийской республике, сообщили в понедельник в минобороны Польши.
В общей сложности батальон в Латвии будет насчитывать около тысячи солдат. Помимо польских военных в него войдут представители Албании, Канады, Испании, Италии и Словении.
По словам министра обороны Польши Антония Мачеревича, принявшего участие в церемонии отправки контингента, "польские военные присоединяются к рядам солдат, которые защищают безопасность Европы на восточном фланге".
На саммите НАТО в Варшаве в прошлом году было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. Так, на польской территории дислоцированы около 800 военных из США, Великобритании, Румынии и Хорватии.