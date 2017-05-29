WP: уроженец Франции, якобы воевавший за ополчение в Донбассе, уволен из ВС США

ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Из рядов Армии (сухопутных сил) США уволен 29-летний Гийом Кювелье, обладающий французским и американским гражданством, который якобы участвовал в военных действиях на востоке Украины на стороне ополчения. Об сообщила газета Washington Post.

По сведениям издания, Кювелье, родившийся и выросший во Франции, воевал на востоке Украины в 2014 году, а на следующий год отправился в Ирак, где присоединился к отрядам курдских военизированных формирований "пешмерга". После этого он поступил на службу в Армию США, в этом году завершил прохождение соответствующей подготовки и был зачислен в пехотный дивизион на Гавайях. Однако, по словам представителя Пентагона подполковника Дженнифер Джонсон, был уволен из рядов ВС страны на прошлой неделе. Она не сообщила никаких подробностей такого решения.

Washington Post в качестве подтверждения информации о том, что Кювелье служил на Украине, приводит фотографии и сообщения из соцсетей.