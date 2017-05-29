Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон заявил, что будет следить за ситуацией с ЛГБТ-сообществами в Чечне

Международная панорама
29 мая, 19:49 UTC+3 ВЕРСАЛЬ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Лидер Франции отметил важность соблюдения прав всего гражданского общества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен следить за ситуацией с представителями ЛГБТ-сообществ в Чечне.

В ходе пресс-конференции по итогам состоявшейся сегодня встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что намерен "быть бдительным" в отношении ситуации с правами ЛГБТ-сообществ в чеченской республике.

Как подчеркнул Макрон, российский лидер сообщил ему "о принятии ряда мер по вопросу ЛГБТ-сообществ для того, чтобы узнать правду о том, что происходит, и для решения наиболее острых вопросов". "Это полностью соответствует нашим ценностям", - сказал глава Франции.

Он также напомнил, насколько важно для Парижа соблюдение прав всего гражданского общества.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

Москалькова 5 мая доложила Путину, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Кадыров выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит Путина во Францию
Персоны
Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
2
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
3
Собянин: прошедший в Москве ураган был беспрецедентным
4
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
5
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
6
Президент Молдавии осудил решение о высылке пяти российских дипломатов
7
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама