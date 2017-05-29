SZ: Юнкер выступит перед комиссией Европарламента по расследованию "панамского дела"

БЕРЛИН, 29 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ближайший вторник выступит перед комиссией Европарламента (ЕП) по расследованию скандала вокруг публикации так называемого панамского дела об офшорных фирмах. Об этом в понедельник сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По ее данным, европарламентарии в течение примерно 90 минут будут задавать Юнкеру вопросы, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов в Люксембурге. Как считают некоторые члены комиссии, для того, чтобы понять, как дело дошло до "панамского скандала", нужно вернуться в Люксембург, который в начале 2000-х "всеми средствами" боролся за сохранение банковской тайны. Глава Еврокомиссии ранее на протяжении двух десятков лет занимал пост министра финансов, а также возглавлял правительство страны (1995 - 2013).

"Люксембург сделал расплывчатыми европейские правила (по борьбе с уклонением от уплаты налогов), и банки впоследствии сделали на этом бизнес. Юнкер все время наблюдал за происходящим, не предпринимая никаких действий", - приводит издание слова эксперта по вопросам финансовой политики фракции "зеленых" в ЕП Свена Гигольда. "Зеленые" намерены доказать, что Люксембург помогал налоговым уклонистам в ущерб другим странам ЕС именно в бытность Юнкера министром финансов и премьером.

В ноябре 2014 года разгорелся скандал "Люксликс" (LuxLeaks). Тогда журналисты получили доступ почти к 30 тыс. страниц налоговой документации, свидетельствующей о том, что 340 корпораций переводили часть своих доходов в Люксембург. По информации Süddeutsche Zeitung, некоторым из них удавалось платить налог в размере одного процента от прибыли. Юнкера тогда обвинили в нарушении правил и законодательства ЕС, однако он заявил, что "все делалось в соответствии с национальными законодательными нормами и международными нормами в этой области".

В апреле прошлого года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca ("Моссак Фонсека"), которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.