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Корбин: британские лейбористы признают результаты референдума о Brexit

Международная панорама
29 мая, 23:40 дата обновления: 29 мая, 23:45 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

В то же время лидер Лейбористской партии отказался признать необходимость сохранения за Лондоном ядерного оружия

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ЛОНДОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Игорь Броварник, Максим Рыжков/.  Лейбористская партия Великобритании в случае прихода к власти не будет оспаривать результаты референдума о выходе страны из состава ЕС, и будут добиваться сохранения доступа к единому европейскому рынку. Об этом в понедельник заявил лидер главной оппозиционной силы Великобритании Джереми Корбин во время предвыборных телевизионных дебатов, которые идут в прямом эфире телеканала Sky News.

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© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

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"Это произошло, это был демократический выбор. Это решение приняло большинство избирателей, и мы принимаем его результаты", - сказал Корбин. При этом глава оппозиции назвал приоритетами Лондона во время переговоров по условиям Brexit сохранение доступа к единому общему рынку.

"Приоритетная задача должна состоять в том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ товаров на рынки ЕС, защитить рабочие места в этой стране. Это все касается отношений с ЕС, потому что мы все - очень близкие соседи", - сказал он.

Корбин заметил, что свободному перемещению людей - одному из основных принципов ЕС - будет положен конец. "Свободное передвижение людей очевидным образом прекратится, когда мы покинем ЕС, в будущем оно должно состоять в том, чтобы мы управляли миграционными потоками, это должно основываться на нуждах страны, на нашей экономике", - отметил Корбин.

Относительно суммы, которую Лондону придется заплатить за "развод" с ЕС, он сказал: "Мы заплатим только то, что мы должны заплатить по закону". Ранее британские СМИ называли сумму в размере до 100 млрд евро, которую Брюссель намерен потребовать от Великобритании за выход из ЕС.

О ядерном оружии

При этом Джереми Корбин отказался признать необходимость сохранения Великобританией ядерного оружия. 

"Я хочу жить в мире, свободном от угрозы ядерного апокалипсиса. Любое ядерное оружие, примененное где-либо в мире, будет катастрофой для всех нас. Я провел свою жизнь, работая с миротворческими организациями и ООН над договором о нераспространении ядерного оружия с целью осуществления глобального разоружения", - сказал он, отвечая на вопрос о планах британского правительства модернизировать ядерный щит страны.

По словам Корбина, объекты ядерного сдерживания могут подвергнуться хакерскому нападению. "Кибератаки являются очень серьезной угрозой, и мы видели это на примере нашей Национальной службы здравоохранения несколько недель назад. Мы должны защищать жизненный уклад нашего общества и нашу страну с помощью разумного взаимодействия с остальным миром", - добавил он.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня. Переговоры о выходе из ЕС должны начаться спустя 11 дней после этого. 

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