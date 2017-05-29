SANA: жертвами обстрела террористов в Дейр-эз-Зоре стали 10 человек

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БЕЙРУТ, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) обстреляли мирные кварталы сирийского города Дейр-эз-Зор, расположенного в 420 км от Дамаска. Как сообщило агентство SANA, в результате разрыва минометных снарядов в кварталах Эль-Кусур и Эль-Джоура погибли не менее 10 человек, еще 18 получили ранения. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети.
По информации телеканала "Аль-Маядин", число убитых и раненых в Дейр-эз-Зоре превышает 50 человек. 20 мая жертвами обстрела террористов стали 18 жителей города, 63 получили ранения.
Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Его восточная часть захвачена бандами ИГ; западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.