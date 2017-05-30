Мэй заявила, что будет неуступчивым переговорщиком по Brexit

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ЛОНДОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй готова быть чрезвычайно сложным собеседником на предстоящих переговорах о выходе страны из ЕС, если это понадобится. Об этом она заявила в понедельник во время непрямых предвыборных телевизионных дебатов, которые прошли в эфире телеканала Sky News.
"Мы переживаем очень важный момент в нашей истории, у нас есть возможность действительно изменить страну к лучшему в будущем, - сказал она. - Это касается тяжелых переговоров, касающихся Brexit. И для того, чтобы справиться с ними и поступать правильно во благо страны, нужна неуступчивая женщина, именно такой я и буду".
Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня. Опросы общественного мнения свидетельствуют о лидерстве консерваторов. В то же время их отрыв от оппозиционной Лейбористской партии сокращается и составляет в настоящий момент, в зависимости от опроса, от 5 до 12%.
Мэй отказалась от прямых дебатов с лидерами других политический партий, однако затем согласилась принять участие в непрямом телевизионном споре с лидером лейбористов Джереми Корбином. Сначала на вопросы зрителей в студии и ведущего ответил Корбин, затем - Мэй.
Корбин в свою очередь пообещал, что его партия в случае победы на выборах признает итоги состоявшегося в июне прошлого года референдума. Он также заверил, что его приоритетом на предстоящих переговорах с Брюсселем будет сохранение доступа Великобритании к единому рынку ЕС.