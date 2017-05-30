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Министр финансов Бразилии не претендует на пост президента

Международная панорама
30 мая, 2:00 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Энрике Мейреллес заявил, что "занят своей работой и тем, чтобы вернуть страну к экономическому росту"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Министр финансов Бразилии Энрике Мейреллес уверен, что президент страны Мишел Темер не уйдет в отставку до окончания своего мандата. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в понедельник в беседе с журналистами в Сан-Паулу.

"Я весь год отвечал на вопрос, не собираюсь ли я баллотироваться в президенты, сейчас мой ответ будет прежним: я занят своей работой и тем, чтобы вернуть страну к экономическому росту. Я не работаю с гипотезами, я работаю с реальностью. Я исхожу из того, что президент Мишел Темер завершит свое пребывание на этом посту в 2018 году. И со своей стороны мы проводим реформы, срок действия которых распространяется не только на его мандат, но и на мандаты следующих глав государства", - цитирует Мейреллеса сайт журнала Veja.

Ранее бразильские СМИ называли министра финансов одним из вероятных претендентов на пост главы государства, если разгоревшийся в стране политический кризис завершится отставкой президента.

7 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции страны, даже если президент будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается: имя нового национального лидера должен будет определить парламент. А всенародные выборы главы государства в любом случае состоятся не раньше конца 2018 года.

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