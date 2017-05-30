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WSJ: спецназ Франции помогает уничтожать в Ираке боевиков ИГ из числа французов

Международная панорама
30 мая, 2:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Как пишет газета, в ее распоряжении оказался засекреченный список граждан Франции, которые обвиняются в принадлежности к ИГ и объявлены в розыск у себя в стране

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НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Войска спецназначения Франции снабжают иракскую армию информацией для уничтожения французских граждан из числа боевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Эта секретная операция длится несколько месяцев и призвана не допустить проникновения таких боевиков в Пятую республику для совершения терактов. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ). 

Согласно изложенной изданием информации, французский спецназ передал спецподразделениям иракской армии по борьбе с терроризмом данные разведки, координаты, фотографии и имена порядка 30 наиболее опасных террористов. Часть из них за последние месяцы была уничтожена огнем артиллерии и в ходе наземных операций войск Ирака. Как пишет газета, в ее распоряжении оказался засекреченный список граждан Франции, которые обвиняются в принадлежности к ИГ и объявлены в розыск у себя в стране.

По данным WSJ, в районе Мосула действует группа в составе около 40 военнослужащих французского спецназа, которые собирают разведывательную информацию о таких боевиках. Для этого используется новейшее оборудование, в том числе беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения и системы радиоперехвата.

"Они занимаются этим здесь в Ираке, потому что не хотят заниматься этим у себя дома. Таковы их служебные обязанности, это чистый здравый смысл. Одни из самых кровавых терактов были совершены во Франции", - приводит издание слова своего источника в иракской армии, который отвечает за координацию действий с французским спецназом.

В министерстве обороны Франции отказались комментировать эти сведения по просьбе WSJ. "Французские войска работают в тесном взаимодействии с иракскими и международными партнерами в области борьбы с террористами, независимо от их гражданства", - сказали в ведомстве.

Как сообщало на прошлой неделе Agence France-Presse (AFP), французским юридическим кругам и спецслужбам известно о 1212 гражданах страны, отправившимся в Сирию и Ирак с целью участия в боевых действиях. Из перехваченных и доставленных назад во Францию 362 находятся в настоящее время под следствием, 78 ожидают суда. В отношении остальных выданы ордера на задержание, либо полицией и спецслужбами ведется их поиск.

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