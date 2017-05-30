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Мелисса О'Рурк назначена послом Австралии на Украине

Международная панорама
30 мая, 5:14 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Ожидается, что к выполнению новых обязанностей дипломат приступит в сентябре 2017 года

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СИДНЕЙ, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Дипломат Мелисса О'Рурк назначена послом Австралии на Украине. Об этом сообщила во вторник глава австралийского внешнеполитического ведомства Джули Бишоп.

"Ожидается, что к выполнению своих новых обязанностей она приступит в сентябре 2017 года", - сказала министр.

О'Рурк является кадровым дипломатом. Она работала в австралийских представительствах в Брюсселе, Бангкоке, а в недавнем прошлом была советником-посланником посольства Австралии в Москве.

Дипломатическое представительство Австралии на Украине было открыто в ноябре 2014 года. До этого момента интересы Австралии на Украине представляло посольство Польши.

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