Дело обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама передано в Верховный суд Малайзии

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СИНГАПУР, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Суд низшей инстанции малайзийского штата Селангор передал на рассмотрение Верховного суда дело в отношении двоих обвиняемых в убийстве гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом говорится в распространенном заявлении.
Основными подозреваемыми по этому громкому делу проходят 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Согласно местному законодательству, максимальное наказание за подобное преступление - смертная казнь через повешение. При этом подобные приговоры может выносить только Верховный суд.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно- паралитического вещества VX. По этому делу подозреваются по меньшей мере еще несколько человек. Помимо девушек был задержан гражданин КНДР, который впоследствии был отпущен в связи с отсутствием улик и сразу же депортирован.
Полиция также считает, что еще четыре северокорейских гражданина покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. В настоящее время они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.