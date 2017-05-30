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СМИ: в центре Багдада произошел мощный взрыв

Международная панорама
30 мая, 10:01 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 30, мая. /ТАСС

Информации о пострадавших нет

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 мая. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в центре столицы Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Причина взрыва пока не установлена. Информация о пострадавших не поступала.

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