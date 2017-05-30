Теффт: Россия и США не могут позволить себе столь низкий уровень отношений

ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Две ядерные державы - Россия и США - не могут позволить себе такой низкий уровень отношений, как сейчас. Об этом заявил посол США в РФ Джон Теффт, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс".

"Две крупнейшие в мире ядерные державы не могут позволить себе такие отношения", - отметил глава американского диппредставительства, признав, что для улучшения отношений "потребуется много сил и времени".

По словам американского дипломата, Россия должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений. Дипломат привел позицию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что "пока не будет прогресса в рамках минских соглашений, ситуация на Украине будет препятствовать улучшению двусторонних отношений" России и США.

"Кроме того, администрация (президента Дональда) Трампа считает, что мяч находится именно на российской стороне, и Россия должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений. Это позволит устранить главное препятствие на пути улучшения отношений между нашими двумя странами", - добавил он.

Теффт добавил, что США ищут возможности для расширения деловых связей с РФ в сферах, не затронутых санкциями.

"Рассматривая эти вопросы, мы, конечно, признаем, что с точки зрения ведения бизнеса в России нельзя игнорировать санкции - (это приходится учитывать) для любого бизнеса, который ведется в России", - сказал он. Теффт подтвердил, что обсуждает эту тему со многими компаниями - как российскими, так и американскими.

"Насколько это возможно, мы в американском посольстве упорно работаем с нашими европейскими союзниками и правительством США, чтобы сохранить равные условия для американских фирм", - отметил Теффт. "Хотя мы по-прежнему придерживаемся политики санкций в определенных секторах, одновременно мы ищем - и это важно, кстати, - возможности для расширения наших коммерческих связей в сферах, на которые санкции не распространяются", - подчеркнул он.

Помимо этого, указал дипломат, не следует "упускать из вида основу любых крепких коммерческих отношений - снятие барьеров для торговли и поддержание здорового, справедливого инвестиционного климата".