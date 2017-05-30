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ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года

Международная панорама
30 мая, 12:14 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Иски в суд подали несколько депутатов от партии "Справедливая Россия" и ряд наблюдателей

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ПАРИЖ, 30 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решением обязал Россию выплатить €38 тыс. по жалобам на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года. Об этом говорится в распространенном постановлении суда.

Иски в суд в Страсбурге подали несколько депутатов от партии "Справедливая Россия", а также ряд наблюдателей, следивших за проведением выборов в Санкт-Петербурге. В исках утверждалось, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, однако поданные в этой связи жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к решению относительно пересчета голосов.

Согласно официальным итогам выборов 2011 года, "Единая Россия" получила на них 49,32% голосов, КПРФ - 19,19%, ЛДПР - 11,67%, "Справедливая Россия" - 13,24%.

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