В Средиземном море с начала года погибли более 1,7 тыс. мигрантов и беженцев

ЖЕНЕВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 1,7 тыс. мигрантов и беженцев погибли и пропали без вести с начала года в Средиземном море при попытке добраться до европейских стран. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Балох.

"Общее число погибших и пропавших без вести с начала 2017 года превысило 1720 человек", - сказал он.

За последнюю неделю в итальянские порты Котоне, Палермо и Катания были доставлены 50 тел людей, погибших в результате нескольких кораблекрушений, точное число которых не известно, отметил Балох. "Существуют опасения, что погибли и пропали без вести еще десятки людей", - подчеркнул он.

"Спасение жизней - это приоритетна задача", - указал официальный представитель. Отмечая неустанные усилия итальянской береговой охраны по спасению мигрантов в море, УВКБ одновременно "повторяет свой призыв к созданию надежных альтернатив этим опасным путешествиям для людей, нуждающихся в международной защите", - сказал Баллох, пояснив, что речь идет о "доступных и безопасных способах попасть в Европу, таких как воссоединение семей, расселение и частное спонсорство".

Как отмечают в УВКБ, с начала года из Северной Африки в Италию прибыли более 60 тыс. мигрантов и беженцев. За последнюю неделю были спасены около 9,5 тыс. человек.

Согласно опубликованным сегодня данным Международной организации по миграции, европейские страны, включая Италию, Грецию, Испанию и Кипр, уже приняли в этом году 69574 мигранта и беженца.