КНДР занимается активной подготовкой "набора подарков" для "янки"

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ПХЕНЬЯН, 30 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР в понедельник произвела успешный запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, который стал девятым в этом году. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, "ракета поразила обозначенную цель с отклонением в семь метров".
Испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который распорядился сосредоточить усилия "на развитии мощных стратегических вооружений на базе достигнутого успеха".
По словам председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР, впервые ракета такого типа, способная наносить "сверхточные удары по объектам противника в любом районе", демонстрировалась на военном параде, который состоялся в Пхеньяне в этом году по случаю Дня рождения Ким Ир Сена.
Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала, как отмечает ЦТАК, выразил уверенность, что "в будущем оборонная промышленность страны добьется еще больших успехов, чтобы послать "набор подарков" янки" в ответ на провокации США.
Согласно сообщению информагентства, запуск был произведен с целью тестирования стабильности полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Одновременно испытание проходила новая пусковая самоходная установка.
Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить тесты баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне агрессивной политики США.
Как заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов, Россия осуждает новый ракетный пуск КНДР и призывает стороны в регионе к сдержанности.
"Естественно, мы осуждаем, озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе", - сказал он, комментируя новый ракетный пуск КНДР.
Правительство Японии считает, что КНДР добилась успехов в разработке баллистических ракет. "Можно предположить, что Северная Корея достигла определенного технологического прогресса в этой сфере", - отметил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в ответ на просьбу прокомментировать сообщения Пхеньяна о новых успехах в создании баллистических ракет.
В частности, центральный печатный орган Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун" сообщила о разработке новой системы особо точного наведения, которая якобы позволяет теперь поражать цели баллистическими ракетами с погрешностью всего в семь метров, передает японский телеканал NHK.
Правительство Японии, как сообщается, намерено тщательно проверить такую информацию. "Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли (Северная Корея) имеет такую систему или нет", - заявила сегодня на пресс-конференции в Токио министр обороны Томоми Инада.