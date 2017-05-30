КНДР занимается активной подготовкой "набора подарков" для "янки"

ПХЕНЬЯН, 30 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР в понедельник произвела успешный запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, который стал девятым в этом году. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, "ракета поразила обозначенную цель с отклонением в семь метров".

Испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который распорядился сосредоточить усилия "на развитии мощных стратегических вооружений на базе достигнутого успеха".

По словам председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР, впервые ракета такого типа, способная наносить "сверхточные удары по объектам противника в любом районе", демонстрировалась на военном параде, который состоялся в Пхеньяне в этом году по случаю Дня рождения Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала, как отмечает ЦТАК, выразил уверенность, что "в будущем оборонная промышленность страны добьется еще больших успехов, чтобы послать "набор подарков" янки" в ответ на провокации США.

Согласно сообщению информагентства, запуск был произведен с целью тестирования стабильности полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Одновременно испытание проходила новая пусковая самоходная установка.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить тесты баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне агрессивной политики США.

Реакция России

Как заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов, Россия осуждает новый ракетный пуск КНДР и призывает стороны в регионе к сдержанности.

"Естественно, мы осуждаем, озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе", - сказал он, комментируя новый ракетный пуск КНДР.

Японское признание

Правительство Японии считает, что КНДР добилась успехов в разработке баллистических ракет. "Можно предположить, что Северная Корея достигла определенного технологического прогресса в этой сфере", - отметил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в ответ на просьбу прокомментировать сообщения Пхеньяна о новых успехах в создании баллистических ракет.

В частности, центральный печатный орган Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун" сообщила о разработке новой системы особо точного наведения, которая якобы позволяет теперь поражать цели баллистическими ракетами с погрешностью всего в семь метров, передает японский телеканал NHK.

Правительство Японии, как сообщается, намерено тщательно проверить такую информацию. "Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли (Северная Корея) имеет такую систему или нет", - заявила сегодня на пресс-конференции в Токио министр обороны Томоми Инада.