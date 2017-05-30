Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приднестровье установили памятники героям Отечественной войны 1812 года

Международная панорама
30 мая, 14:00 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

В городе Бендеры установили монументы генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли и генерал-майору Якову Кульневу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 30 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Памятники героям Отечественной войны 1812 года - генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли и генерал-майору Якову Кульневу - установлены на Аллее воинской славы у стен крепости в приднестровском городе Бендеры. Оба полководца принимали участие в штурме цитадели в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов.

"Сейчас стало модно пересматривать историю, подвиги и значение тех или иных держав в истории", - заявил журналистам президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя событие. Он подчеркнул значимость подвига российских воинов, поддерживающих мир в регионе, обратив внимание на символ Бендер - монумент "Орел".

"Он была установлен в память о дислоцированном в городе 55-м Подольском пехотном полке, который участвовал в войне 1812 года. На нем выбито "Доблестным предкам. Потомки". Это преемственность поколений на нашей земле, этим всегда выделялось Приднестровье", - заметил глава непризнанной республики. Он поблагодарил посольство России в Молдавии, с помощью которого были установлены монументы.

"Очень важно, чтобы молодежь знала историю России, историю российского воинства, для того, чтобы не прерывалась нить между поколениями", - сказал со своей стороны российский посол Фарит Мухаметшин.

Бендерская крепость была построена в ХVI веке, во времена османского владычества. После поражения под Полтавой в 1709 году в ней укрылся шведский король Карл XII с остатками своей армии. Здесь умер украинский гетман Иван Мазепа, предавший Петра I и заключивший союз со шведами.

Осенью 1770 года русская армия под командованием графа Панина штурмом взяла крепость Бендер у турок. В ходе русско-турецких войн того времени цитадель не раз переходила из рук в руки, пока окончательно не отошла России по Бухарестскому мирному договору 1812 года. В расположенном у ее стен городском мемориальном военно-историческом комплексе захоронено более 5 тыс. российских воинов.

В память об исторических событиях усилиями приднестровских властей, представителей бизнеса и общественных организаций восстановлены 249 памятников с именами павших солдат и офицеров, сооружена часовня, Потемкинская колоннада, Триумфальная арка, украшенная российским гербом, другие памятники. Особое место среди них занимают монументы воевавших здесь выдающихся российских полководцев - Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра Румянцева-Задунайского, Петра Панина, Николая Раевского.

В штурмах цитадели принимали участие атаман Платов и будущий предводитель российской смуты, казацкий урядник Емельян Пугачев. Есть здесь и памятник ротмистру русской армии Карлу Фридриху Иерониму фон Мюнхгаузену, ставшему прототипом одноименного литературного персонажа Рудольфа Эриха Распе.

По словам Красносельского, в будущем при финансовом содействии российского посольства здесь будет сооружено еще шесть монументов российским воинам. В крепости идут реставрационное работы, восстанавливается храм Александра Невского, который в 1836 году открыл российский император Николай I.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
2
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
3
Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве
4
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
5
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
6
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
7
Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов
Темы дня
Загрузка...
Реклама