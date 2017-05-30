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Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес

Международная панорама
30 мая, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Президент США снова заявил, что обвинения в сговоре с РФ против него выдвигают, чтобы оправдать проигрыш Хиллари Клинтон

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Olivier Douliery/POOL

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что российские официальные лица смеются над США из-за обвинений в сговоре с Россией, которые пресса выдвигает против него и его окружения. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Трамп вновь заявил, что обвинения в сговоре с РФ враждебные ему органы прессы выдвигают против него, чтобы оправдать проигрыш на президентских выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Российские официальные лица, наверное, смеются над США из-за того, что средства подложной информации придумали такой неубедительный предлог для того, чтобы объяснить, почему демократы проиграли выборы", - отметил американский президент.

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