Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что российские официальные лица смеются над США из-за обвинений в сговоре с Россией, которые пресса выдвигает против него и его окружения. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Трамп вновь заявил, что обвинения в сговоре с РФ враждебные ему органы прессы выдвигают против него, чтобы оправдать проигрыш на президентских выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Российские официальные лица, наверное, смеются над США из-за того, что средства подложной информации придумали такой неубедительный предлог для того, чтобы объяснить, почему демократы проиграли выборы", - отметил американский президент.

Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 May 2017