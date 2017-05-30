В Вооруженных силах Грузии началась замена советских пулеметов на американские

ТБИЛИСИ, 30 мая. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Процесс замены советских пулеметов на пулемет М-240 американского производства начался в Вооруженных силах Грузии. Соответствующая церемония прошла в Крцаниси (окраина Тбилиси) в действующем там с августа 2015 года совместном центре учений и оценки НАТО - Грузия (JTEC).

Как сообщило Минобороны Грузии, сегодня в этом центре прошла демонстрация пулемета М-240. На церемонии присутствовали министр обороны страны Леван Изория, начальник Генштаба ВС Владимир Чачибая, посол США в Грузии Ян Келли.

После демонстрации возможностей этого оружия Изория передал пулемет М-240 командиру одного из батальонов ВС Грузии, которое первым переходит на новое оснащение. Он заявил журналистам, что "пулеметы М-240 являются современным оружием высшего стандарта НАТО". "Мы продолжим процесс оснащения ВС Грузии оружием, соответствующим стандартам НАТО", - сказал Изория. Процесс замены пулеметов завершится до конца текущего года.

Вышеназванный центр был создан в рамках реализации пакета сотрудничества между Грузией и НАТО, принятом на Уэльском саммите альянса в сентябре 2014 года. В 2015 году власти Грузии заявили, что центр "призван содействовать повышению уровня подготовки военнослужащих ВС Грузии, способствовать укреплению региональной безопасности". Присутствовавший на открытии центра в Крцаниси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что центр обучения и оценки НАТО - Грузия "не направлен против кого-либо и призван содействовать укреплению региональной и международной безопасности".