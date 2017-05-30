В МИД Приднестровья обвинили ОБСЕ в блокировании переговоров в расширенном формате

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КИШИНЕВ, 30 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев считает, что австрийское председательство в ОБСЕ плохо справляется с функциями посредника в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ - посредники; США и ЕС - наблюдатели). Такое мнение он высказал в интервью ТАСС, комментируя затянувшуюся паузу в переговорах.
"Австрийское председательство в ОБСЕ фактически самоустранилось от выполнения функций посредника на переговорах. Призывы Тирасполя и Москвы остаются без ответа, хотя за организацию заседаний в формате "пять плюс два" выступает и Кишинев. Сложилась парадоксальная ситуация, когда стороны конфликта призывают к диалогу, их в этом поддерживает Россия как гарант, а ОБСЕ уже почти полгода выдвигает необоснованные условия", - подчеркнул Игнатьев.
"Создается впечатление, что это дипломатическое прикрытие мер давления на Приднестровье, что, по сути, является прямой поддержкой одной из сторон конфликта", - отметил представитель Тирасполя.
Новое обострение в отношениях Приднестровья и Молдавии произошло после того, как Кишинев объявил о намерении установить контроль над приднестровским участком границы с Украиной. В Тирасполе считают, что, контролируя внешнеторговые операции, Молдавия сможет оказывать давление на непризнанную республику. А лидер Приднестровья Вадим Красносельский предупредил, что появление молдавских силовиков в непосредственной близости от мест дислокации военных Приднестровья там, где нет разделяющих стороны российских миротворцев, грозит обострением конфликта и угрожает региональной стабильности. Он призывал к срочному созыву в этой связи нового заседания в формате "пять плюс два".
Обеспокоенность эскалацией напряженности выразил МИД РФ, который заявил о затянувшейся паузе в переговорах и поддержал необходимость скорейшей встречи. Однако посетивший Молдавию и Приднестровье спецпредставитель председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм считает, что сначала Кишинев и Тирасполь должны достичь договоренностей на двустороннем уровне, которые можно будет оформить в соглашения на переговорах в расширенном формате.