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Россиянин Евгений Никулин может быть экстрадирован и в США, и в Россию

Международная панорама
30 мая, 17:16 UTC+3 ПРАГА 30, мая. /ТАСС

На судебном заседании россиянин в очередной раз отверг все выдвинутые против него обвинения

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ПРАГА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Евгений Никулин, задержанный в Праге чешской полицией совместно с ФБР в октябре 2016 года и обвиняемый в организации хакерских атак, может быть экстрадирован и в США, и в Россию. Такое решение принял сегодня пражский городской суд, сообщает чешское информационное агентство CTK.

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© EPA/SHAWN THEW

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"Обвиняемый в хакерстве Евгений Никулин может быть выдан как США, так и России. Окончательное решение примет министр юстиции" Роберт Пеликан, говорится в сообщении агентства.

На судебном заседании россиянин в очередной раз отверг все выдвинутые против него обвинения. "Никулин вину отвергает, с (возможностью) экстрадиции не согласен", - сообщает CTK.

Пражский городской суд рассматривал возможность экстрадиции Никулина в Россию или в США, поскольку обвинения против него были выдвинуты в этих двух странах и Чехия одновременно получила от США и РФ заявки на его экстрадицию. Американская сторона обвиняет россиянина в незаконном доступе к социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox  и Formsping, российская - в краже $3450 с помощью интернета.

Как сообщается, судебное заседание в целях безопасности проходило не в здании городского суда, а непосредственно в тюрьме "Панкрац", где содержится россиянин. На процессе разрешено присутствовать всего нескольким журналистам, а также родителям 29-летнего Евгения Никулина. Заседание началось сегодня в 10:30 по местному времени (11:30 мск).

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