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Президент Бразилии пообещал "навести порядок" в стране к концу 2018 года

Международная панорама
30 мая, 18:04 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Мишел Темер также заверил, что его правительство не откажется от экономических реформ

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер заверил, что его правительство будет действовать до конца 2018 года и не откажется от проведения экономических реформ. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник в Сан-Паулу, выступая на инвестиционном форуме.

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© EPA/MIGUEL A. LOPES

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"Сегодня мы находимся на верном пути - мы поставили страну на рельсы. Тот, кто возьмет на себя управление локомотивом в 2018 году (когда в Бразилии должны пройти всеобщие выборы - прим. ТАСС), увидит, что рельсы находятся на месте. Поэтому сейчас нужно продолжать движение. Когда мы подойдем к концу 2018 года, дома будет наведен порядок", - сказал Темер.

"Намеченная нашим правительством траектория не будет прервана. Мы будем твердо отстаивать план реформ, от которых мы не можем отказаться", - добавил президент.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников президента Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На этом фоне несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции Бразилии, даже если Темер будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - имя нового национального лидера должен будет определить парламент. Всенародные выборы главы государства в любом случае состоятся не раньше конца 2018 года. Иное развитие событий возможно только при внесении поправок в основной закон страны.

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Темер, Мишел
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