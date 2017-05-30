Минюст США отказался комментировать решение суда в Праге об экстрадиции россиянина

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство юстиции США отказывается комментировать решение пражского городского суда о том, что россиянин Евгений Никулин, задержанный в Праге чешской полицией совместно с ФБР в октябре 2016 года и обвиняемый в организации хакерских атак, может быть экстрадирован и в США, и в Россию. Так отреагировал во вторник заместитель главы пресс-службы минюста Уин Хорнбакл на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать судебное постановление.

"Министерство отказывается комментировать" решение суда, отметил он.

На судебном заседании Никулин в очередной раз отверг все выдвинутые против него обвинения. Он также подал жалобу на решение пражского городского суда о возможности его экстрадиции в США. Теперь, как отмечает чешское агентство CTK (ЧТК), ее предстоит рассмотреть Верховному суду Чехии. Никулин согласен предстать перед российским судом, однако выступает решительно против передачи своего дела в руки американского правосудия.

Пражский городской суд рассматривал возможность экстрадиции Никулина в Россию или в США, поскольку обвинения против него были выдвинуты в этих двух странах и Чехия одновременно получила от США и РФ заявки на его экстрадицию. Американская сторона обвиняет россиянина в незаконном доступе к социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formsping, российская - в краже $3450 с помощью интернета.

Как сообщается, судебное заседание в целях безопасности проходило не в здании городского суда, а непосредственно в тюрьме "Панкрац", где содержится россиянин. На процессе было разрешено присутствовать всего нескольким журналистам, а также родителям 29-летнего Евгения Никулина.