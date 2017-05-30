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Минюст США отказался комментировать решение суда в Праге об экстрадиции россиянина

Международная панорама
30 мая, 19:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

На заседании Евгений Никулин подал жалобу на решение суда о возможности его экстрадиции в США, которую предстоит рассмотреть Верховному суду Чехии

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Здание Министерства юстиции США

Здание Министерства юстиции США

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство юстиции США отказывается комментировать решение пражского городского суда о том, что россиянин Евгений Никулин, задержанный в Праге чешской полицией совместно с ФБР в октябре 2016 года и обвиняемый в организации хакерских атак, может быть экстрадирован и в США, и в Россию. Так отреагировал во вторник заместитель главы пресс-службы минюста Уин Хорнбакл на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать судебное постановление.

"Министерство отказывается комментировать" решение суда, отметил он.

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На судебном заседании Никулин в очередной раз отверг все выдвинутые против него обвинения. Он также подал жалобу на решение пражского городского суда о возможности его экстрадиции в США. Теперь, как отмечает чешское агентство CTK (ЧТК), ее предстоит рассмотреть Верховному суду Чехии. Никулин согласен предстать перед российским судом, однако выступает решительно против передачи своего дела в руки американского правосудия.

Пражский городской суд рассматривал возможность экстрадиции Никулина в Россию или в США, поскольку обвинения против него были выдвинуты в этих двух странах и Чехия одновременно получила от США и РФ заявки на его экстрадицию. Американская сторона обвиняет россиянина в незаконном доступе к социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formsping, российская - в краже $3450 с помощью интернета.

Как сообщается, судебное заседание в целях безопасности проходило не в здании городского суда, а непосредственно в тюрьме "Панкрац", где содержится россиянин. На процессе было разрешено присутствовать всего нескольким журналистам, а также родителям 29-летнего Евгения Никулина.

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