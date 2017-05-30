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Евгений Никулин на суде в Праге отверг все обвинения

Международная панорама
30 мая, 13:55 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 30, мая. /ТАСС

Россиянин был задержан в октябре прошлого года. Он обвиняется в организации хакерских атак

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ПРАГА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Евгений Никулин, задержанный чешской полицией совместно с ФБР США 5 октября 2016 года в Праге и обвиняемый в организации хакерских атак, заявил на судебном заседании в столице Чехии, что отвергает все выдвигаемые против него судом обвинения. Об этом сообщает чешское агентство CTK.

"Никулин вину отвергает, с (возможностью) экстрадиции не согласен", - говорится в сообщении агентства.

Пражский городской суд рассматривает возможность экстрадиции Никулина в Россию или в США, поскольку обвинения против него выдвинуты в этих двух странах. Американская сторона обвиняет россиянина в незаконном доступе к социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formsping.

Как сообщается, судебное заседание в целях безопасности проводится не в здании городского суда, а непосредственно в тюрьме "Панкрац", где содержится россиянин. На процессе разрешено присутствовать всего нескольким журналистам, а также родителям 29-летнего Евгения Никулина.

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