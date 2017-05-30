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Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку

Международная панорама
30 мая, 19:34 дата обновления: 30 мая, 19:52 UTC+3

Пост председателя правительства Вучич занимал с 27 апреля 2014 года

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Премьер-министр Сербии Александар Вучич

Премьер-министр Сербии Александар Вучич

© EPA/KOCA SULEJMANOVIC

БЕЛГРАД, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку. Об этом сообщило  агентство TANJUG.

"Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия", - говорится в документе, направленном в Скупщину (парламент).

Председатель Скупщины Майя Гойкович назначила на 31 мая заседание парламента, на котором Вучич принесет присягу, вступая в должность президента.

Пост председателя правительства Вучич занимал с 27 апреля 2014 года. 

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