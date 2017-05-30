БЕЛГРАД, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку. Об этом сообщило агентство TANJUG.

"Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия", - говорится в документе, направленном в Скупщину (парламент).

Председатель Скупщины Майя Гойкович назначила на 31 мая заседание парламента, на котором Вучич принесет присягу, вступая в должность президента.

Пост председателя правительства Вучич занимал с 27 апреля 2014 года.