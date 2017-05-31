Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США фотограф назвал искусством снимок актрисы с окровавленной маской Трампа в руке

Международная панорама
31 мая, 1:12 дата обновления: 31 мая, 1:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее издание TMZ распространило фотографию комика Кэти Гриффин, на которой та правой рукой держит за волосы муляж отрезанной головы

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский фотограф Тайлер Шилдс опубликовал снимок известной актрисы, комика и телеведущей Кэти Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, имитирующую лицо и прическу президента США Дональда Трампа. Как заявил во вторник автор телеканалу Fox News, речь идет о произведении искусства с политическим подтекстом, которое призвано вызвать негативное впечатление у публики. Ранее сообщалось, что Секретная служба США изучает эти снимки.

"Кэти и я являемся друзьями и сотрудничали и раньше. Когда мы начали фотосессию, она сказала, что хотела бы сделать что-нибудь, касающееся политики, своего рода заявление. Мы вместе придумали, какая фотография в наилучшей степени будет отвечать этой цели", - заметил 35-летний Шилдс.

Он не заблуждается относительно реакции широкой публики на провокационный снимок, но призывает воспринимать его как произведение искусства. "Искусство предназначено для этого, кому-то оно понравится, кто-то его возненавидит. Я понимаю, что найдутся люди, которые будут ненавидеть его. Это щепетильная вещь, но она не настоящая, мы никого не убивали, я не за то, чтобы убивать кого-то, все как в кино", - пояснил фотограф, назвав свою работу отражением "свободы слова и самовыражения".

Он разместил в сети видео фотосессии с Гриффин, однако позднее изъял его. Шилдс пояснил Fox News, что данное решение обусловлено наличием помех в видеоматериале и желанием устранить их. Его снимки, в которых часто обыгрываются изображения огнестрельного оружия, сигарет, кусков свежего мяса, рассчитаны на то, чтобы провоцировать шок или скандал.

Кэти Гриффин ведет свое реалити-шоу на американском телеканала "Браво" и в качестве его исполнительного продюсера дважды завоевала самую престижную в США телевизионную премию Emmy. Она снималась в эпизодах сериалов "Сайнфелд" (Seinfeld, 1989-1998) и "Непредсказуемая Сьюзан" (Suddenly Susan, 1996-2000), является поборницей прав ЛГБТ-сообщества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
2
Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока рано
3
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
4
МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧС
5
Родная мать просившего деньги на Арбате ребенка просит возбудить дело против его мачехи
6
Захарова: Киев после решения Нидерландов сможет какое-то время кормить народ сказками
7
Сложности с выплатой кредитов испытывают 5-6,5 млн россиян
Темы дня
Загрузка...
Реклама