В США фотограф назвал искусством снимок актрисы с окровавленной маской Трампа в руке

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский фотограф Тайлер Шилдс опубликовал снимок известной актрисы, комика и телеведущей Кэти Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, имитирующую лицо и прическу президента США Дональда Трампа. Как заявил во вторник автор телеканалу Fox News, речь идет о произведении искусства с политическим подтекстом, которое призвано вызвать негативное впечатление у публики. Ранее сообщалось, что Секретная служба США изучает эти снимки.

"Кэти и я являемся друзьями и сотрудничали и раньше. Когда мы начали фотосессию, она сказала, что хотела бы сделать что-нибудь, касающееся политики, своего рода заявление. Мы вместе придумали, какая фотография в наилучшей степени будет отвечать этой цели", - заметил 35-летний Шилдс.

Он не заблуждается относительно реакции широкой публики на провокационный снимок, но призывает воспринимать его как произведение искусства. "Искусство предназначено для этого, кому-то оно понравится, кто-то его возненавидит. Я понимаю, что найдутся люди, которые будут ненавидеть его. Это щепетильная вещь, но она не настоящая, мы никого не убивали, я не за то, чтобы убивать кого-то, все как в кино", - пояснил фотограф, назвав свою работу отражением "свободы слова и самовыражения".

Он разместил в сети видео фотосессии с Гриффин, однако позднее изъял его. Шилдс пояснил Fox News, что данное решение обусловлено наличием помех в видеоматериале и желанием устранить их. Его снимки, в которых часто обыгрываются изображения огнестрельного оружия, сигарет, кусков свежего мяса, рассчитаны на то, чтобы провоцировать шок или скандал.

Кэти Гриффин ведет свое реалити-шоу на американском телеканала "Браво" и в качестве его исполнительного продюсера дважды завоевала самую престижную в США телевизионную премию Emmy. Она снималась в эпизодах сериалов "Сайнфелд" (Seinfeld, 1989-1998) и "Непредсказуемая Сьюзан" (Suddenly Susan, 1996-2000), является поборницей прав ЛГБТ-сообщества.