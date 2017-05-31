СМИ: курды блокировали шоссе к югу от города Ракка

БЕЙРУТ, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), наступающие на форпост террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ракке, блокировали во вторник проезд в этот город с южного направления. Как сообщила общеарабская газета Al-Xayat, курдским бойцам, составляющим костяк СДС, удалось перекрыть в районе Эль-Мансура шоссе Ракка-Рассафа. По нему шло снабжение обороняющихся в городе формирований экстремистов.

Ранее Ракка была окружена отрядами СДС с севера, востока и запада. Шоссе через Эль-Мансуру, которая находится в 35 км к юго-западу от города, оставалось единственным путем для отступления. Бои за этот населенный пункт с бандами ИГ начались 11 мая после того, как курды овладели Табкой (Эс-Саурой) и Евфратской ГЭС.

Силы СДС освободили на этом участке фронта во вторник еще три поселка - Хоура, Баруда и Мтейюра. В ходе проведенной операции были уничтожены 25 террористов. Боевики ИГ, покинувшие Эль-Мансуру, взорвали цистерны с запасами питьевой воды.

По информации Al-Xayat, самолеты ВВС международной коалиции под эгидой США, которые оказывают СДС поддержку с воздуха. Они также сбрасывают листовки, в которых содержится призыв к населению срочно покинуть осажденный город и указываются маршруты коридоров, по которым можно выбраться из него.

Тысячи людей за последние двое суток бежали из Ракки в Табку, которая находится в 40 км выше по течению Евфрата. Командование СДС ранее сообщало, что штурм главного форпоста ИГ в Сирии начнется в начале июня.