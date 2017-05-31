Reuters: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн дал согласие предоставить специальному комитету по разведке Сената Конгресса часть запрошенных документов, касающихся контактов с Россией. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Reuters.

Согласно сведениям его источников, представители Флинна в послании по электронной почте уведомили данный комитет о решении предоставить в его распоряжение часть таких документов. Их планируется направить в оговоренный срок. После его истечения Флинн может послать дополнительные материалы, пригодные для данного комитета. Он занимается разбирательством приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодних выборов в США.

На прошлой неделе республиканец Ричард Бэрр (от штата Северная Каролина) и демократ Марк Уорнер (от Вирджинии) объявили о решении спецкомитета по разведке Сената направить двум компаниям, принадлежащим Флинну, запрос на предоставление документов, касающихся взаимодействия этих фирм с Россией. Ранее этот комитет пытался вызвать отставного генерала повесткой для дачи показаний в рамках расследования утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних американских президентских выборов, победу на которых одержал республиканец Трамп.

Флинн ответил законодателям отказом, воспользовавшись 5-й поправкой к конституции США. Она, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя. Москва неоднократно на самых высоких уровнях отвергала обвинения в том, что она пыталась повлиять на избирательный процесс в США. Уорнер выразил уверенность в том, что фирмы, которыми владеет Флинн, не смогут воспользоваться 5-й поправкой к основному закону США.

Флинн занял должность помощника по национальной безопасности нынешнего президента США в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из- за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В пятницу журнал Politico сообщил со ссылкой на неназванные источники информации в Белом доме, что Трамп теперь жалеет о решении отправить в отставку Флинна и считает те свои действия ошибочными.