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Reuters: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с Россией

Международная панорама
31 мая, 1:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Представители экс-помощника президента США по национальной безопасности в послании по электронной почте уведомили комитет по разведке о данном решении

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Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн дал согласие предоставить специальному комитету по разведке Сената Конгресса часть запрошенных документов, касающихся контактов с Россией. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Reuters

Согласно сведениям его источников, представители Флинна в послании по электронной почте уведомили данный комитет о решении предоставить в его распоряжение часть таких документов. Их планируется направить в оговоренный срок. После его истечения Флинн может послать дополнительные материалы, пригодные для данного комитета. Он занимается разбирательством приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодних выборов в США.

На прошлой неделе республиканец Ричард Бэрр (от штата Северная Каролина) и демократ Марк Уорнер (от Вирджинии) объявили о решении спецкомитета по разведке Сената направить двум компаниям, принадлежащим Флинну, запрос на предоставление документов, касающихся взаимодействия этих фирм с Россией. Ранее этот комитет пытался вызвать отставного генерала повесткой для дачи показаний в рамках расследования утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних американских президентских выборов, победу на которых одержал республиканец Трамп.

Флинн ответил законодателям отказом, воспользовавшись 5-й поправкой к конституции США. Она, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя. Москва неоднократно на самых высоких уровнях отвергала обвинения в том, что она пыталась повлиять на избирательный процесс в США. Уорнер выразил уверенность в том, что фирмы, которыми владеет Флинн, не смогут воспользоваться 5-й поправкой к основному закону США.

Флинн занял должность помощника по национальной безопасности нынешнего президента США в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из- за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В пятницу журнал Politico сообщил со ссылкой на неназванные источники информации в Белом доме, что Трамп теперь жалеет о решении отправить в отставку Флинна и считает те свои действия ошибочными.

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