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Премьер Канады: диалог с США по NAFTA будет вестись на основе открытости и откровенности

Международная панорама
31 мая, 4:02 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

В ходе саммита Группы семи в Таормине Джастин Трюдо также заявлял, что Оттава и Вашингтон продолжат работу по обсуждению спорных вопросов, касающихся NAFTA

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ОТТАВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительства Канады и США будут вести переговоры, касающиеся будущего Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) на основе открытости и откровенности. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо по итогам своего официального визита в Италию.

"Мы выбрали такой совместный путь работы над этим, когда мы дискутируем и приходим к соглашению. Мы продолжим и впредь вести диалог на основе открытости и откровенности", - цитирует ответ главы правительства Канады на вопрос о NAFTA телеканал CTV.

В ходе прошедшего саммита Группы семи в итальянской Таормине Трюдо также заявлял, что Оттава и Вашингтон продолжат работу по обсуждению спорных вопросов, касающихся NAFTA. "Мы будем работать вместе с президентом США Дональдом Трампом по всем торговым вопросам. Мы должны сосредоточиться на том, что может принести процветание средним классам наших стран", - сказал он.

Поездка канадского лидера по Италии, первая в качестве премьер-министра, началась в конце прошлой недели на острове Сицилия в Таормине, где состоялся саммит Группы семи. Затем он приехал в Рим. В понедельник Трюдо побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска.

Соглашения о североамериканской зоне свободной торговле между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992-м и вступило в силу в 1994 году. Трамп ранее заявлял, что хочет пересмотреть договор, так как из-за НАФТА США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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