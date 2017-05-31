Премьер Канады: диалог с США по NAFTA будет вестись на основе открытости и откровенности

AP: Трамп предлагает главам государств связываться с ним по мобильному телефонуМеждународная панорама 31 мая, 4:40
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мираСпорт 31 мая, 3:43
"Известия": бренд "Сделано в России" начнут продвигать в интернете на 11 языкахЭкономика и бизнес 31 мая, 2:37
Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкойСпорт 31 мая, 2:20
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с РоссиейМеждународная панорама 31 мая, 1:58
Путин: РФ будет проще работать с США, когда демократы признают победу ТрампаПолитика 31 мая, 0:47
Российские слаломисты начнут борьбу за медали на чемпионате Европы в СловенииСпорт 31 мая, 0:42
Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока раноПолитика 31 мая, 0:36
Путин назвал политику расширения НАТО близорукойПолитика 31 мая, 0:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительства Канады и США будут вести переговоры, касающиеся будущего Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) на основе открытости и откровенности. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо по итогам своего официального визита в Италию.
"Мы выбрали такой совместный путь работы над этим, когда мы дискутируем и приходим к соглашению. Мы продолжим и впредь вести диалог на основе открытости и откровенности", - цитирует ответ главы правительства Канады на вопрос о NAFTA телеканал CTV.
В ходе прошедшего саммита Группы семи в итальянской Таормине Трюдо также заявлял, что Оттава и Вашингтон продолжат работу по обсуждению спорных вопросов, касающихся NAFTA. "Мы будем работать вместе с президентом США Дональдом Трампом по всем торговым вопросам. Мы должны сосредоточиться на том, что может принести процветание средним классам наших стран", - сказал он.
Поездка канадского лидера по Италии, первая в качестве премьер-министра, началась в конце прошлой недели на острове Сицилия в Таормине, где состоялся саммит Группы семи. Затем он приехал в Рим. В понедельник Трюдо побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска.
Соглашения о североамериканской зоне свободной торговле между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992-м и вступило в силу в 1994 году. Трамп ранее заявлял, что хочет пересмотреть договор, так как из-за НАФТА США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.