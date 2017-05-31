СМИ: украденные у министерства безопасности Аргентины документы попали в интернет

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Неизвестные выложили в интернет документы и файлы, украденные у министерства безопасности Аргентины. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее данным, в документах содержится секретная и конфиденциальная информация, которую, предположительно, собирали правоохранительные органы для борьбы с организованной преступностью. В сети также оказались аудиозаписи звонков в полицию, отчеты о проведенных обысках и допросах.

В январе этого года хакеры взломали страницу министра безопасности Патрисии Буллрич в Twitter. От лица главы ведомства они написали об ее отставке, а также оставили несколько сообщений с оскорблениями и критикой в адрес президента Аргентины Маурисио Макри и самой Буллрич.

По данным аргентинских СМИ, хакеры также получили доступ к 30 электронным почтовым ящикам, принадлежащим министерству безопасности.

В феврале полиция задержала двух человек, подозреваемых во взломе.